Мілан - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 16 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мілан у надпринциповому матчі 16 туру Серії А приймає туринський Ювентус. Матч відбудеться сьогодні, 6 січня, на стаідоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Мілан - Ювентус наживо дивіться на нашому сайті.

Россонері очолюють турнірну таблицю Серії А, набравши в 15 турах 37 очок. У Ювентуса - 27 очок після 14 ігор і 7 місце в чемпіонаті. У минулому турі Мілан на виїзді обіграв Беневенто (0:2), а Стара Сеньйора вдома розгромила Удінезе (4:1).

Нагадаємо, Аталанта Руслана Маліновського в поточному турі розгромила Парму (3:0).