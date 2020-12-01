 Ліверпуль - Аякс смотреть онлайн матч Лига чемпионов 01.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 19:41 141 0
Ліверпуль - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє проти амстердамського Аякса в 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 1 грудня, на Енфілді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма травнсляція на телеканалах Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Ліверпуль - Аякс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Ліверпуль лідирує в квартеті D після 4 турів, набравши 9 очок. В Аякса - 7 балів та 2 сходинка. Аталанта - третя, з 7 очками.  Аутсайдер групи данський Мідтьюлланн не набрав жодного очка.

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