Ліверпуль - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє проти амстердамського Аякса в 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 1 грудня, на Енфілді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма травнсляція на телеканалах Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Ліверпуль - Аякс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Ліверпуль лідирує в квартеті D після 4 турів, набравши 9 очок. В Аякса - 7 балів та 2 сходинка. Аталанта - третя, з 7 очками. Аутсайдер групи данський Мідтьюлланн не набрав жодного очка.