 Динамо Киев - Ворскла смотреть онлайн матч УПЛ 11-й тур 27.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 16:58 185 0
Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 11 турі Української прем'єр-ліги прийматиме полтавську Ворсклу. Матч відбудеться в суботу, 28 листопада, на НСК Олімпійському, о 17:00

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Ворскла в прямо етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ. У киян - 23 очки в 10 матчах. Ворскла наразі на 3 місці. У полтавців - 19 очок. У 10 турі Динамо перемогло в гостях Інгулець (0:2), а Ворскла розгромила Колос (3:0).

Нагадаємо, кияни напередодні 11 туру УПЛ зазнали поразки від Барселони (0:4) в матчі Ліги чемпіонів.

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