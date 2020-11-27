Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів і Маріуполь розпочнуть програму 11 туру Української прем'єр-ліги. Матч відбудеться в п'ятницю, 27 листопада, о 19:00 на Арені Львів.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Львів - Маріуполь дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 10 турі Львів здобув другу перемогу в чемпіонаті, перемігши в гостях Десну (0:1). У львів'ян - 7 очок після 9 зіграних матчів і 13 сходинка в турнірній таблиці. Маріуполь у минулому турі зіграв унічию з Рухом (0:0). Азовці наразі посідають 8 сходинку, набравши 13 очок у 10 матчах.