 Львов - Мариуполь смотреть онлайн матч УПЛ 11-й тур 27.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 2818
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 14:46 99
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 199
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 244
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 389
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1031
Україна наблизилась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:12 1322
Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом
Сьогодні 09:12 1602
Визначився найкращий гравець матчу АЕК – Зоря
Сьогодні 08:45 1670
Скрипник: Будем робити все, щоб пробитися в плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:15 1413
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:54 Футбол Молде - Арсенал 0:3. Огляд матчу 96
14:46 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 99
14:41 Футбол ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022 199
14:29 Футбол Йовичевич поборов коронавірус 248
14:16 Футбол Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації 497
13:57 Футбол Рейнджерс - Бенфіка 2:2. Огляд матчу 331
13:46 Бокс Лопес назвав імена бажаних суперників 601
13:31 Футбол Хомченовський отримав двоматчеву дискваліфікацію в УПЛ 378
13:15 Шахи Коробов став чемпіоном України із шахів 244
12:55 Футбол Спарта - Селтік 4:1. Огляд матчу 492
12:44 Футбол Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА 389
12:29 Футбол Вернидуб виділив проблеми Зорі 776
12:16 Футбол Тренер Гента відреагував на фактичний виліт команди з Ліги Європи 949
11:58 Футбол Клуж - Рома 0:2. Огляд матчу 577
11:47 Футбол Лідс цікавиться талантом Барселони 685
11:30 Футбол Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі 1031
11:17 Футбол Ла-Ліга планує повернути уболівальників на стадіони 733
10:57 Футбол Наполі - Рієка 2:0. Огляд матчу 805
10:46 Біатлон У біатлоністів Румунії та Франції виявили коронавірус перед стартом Кубка світу 870
10:29 Футбол Чигринський: Зоря змусила АЕК розплачуватися за помилки 1047
10:12 Футбол Україна наблизилась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1322
09:59 Футбол Брага - Лестер 3:3. Огляд матчу 965
09:49 Футбол Тренер АЕКа: Вилучення Шахова вирішило результат матчу 1216
09:34 Футбол Зінченко засудив рішення УЄФА щодо збірної України 1075
09:12 Футбол Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом 1602

Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 14:46 99 0
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів і Маріуполь розпочнуть програму 11 туру Української прем'єр-ліги. Матч відбудеться в п'ятницю, 27 листопада, о 19:00 на Арені Львів.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Львів - Маріуполь дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 10 турі Львів здобув другу перемогу в чемпіонаті, перемігши в гостях Десну (0:1). У львів'ян - 7 очок після 9 зіграних матчів і 13 сходинка в турнірній таблиці. Маріуполь у минулому турі зіграв унічию з Рухом (0:0). Азовці наразі посідають 8 сходинку, набравши 13 очок у 10 матчах.

Коментарі ()