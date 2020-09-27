 Шахтер - Олимпик смотреть онлайн-трансляция матчу 4 туру УПЛ - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 01:26 3657 0
Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 4 турі української Прем'єр-ліги зіграє проти донецького Олімпіка.

Матч відбудеться в неділю, 27 вересня в Києві на НСК Олімпійському, де господарем виступлять "гірники". Початок о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Олімпік в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У перенесеному матчі 2-го туру Шахтар на виїзді сенсаційно втратив очки в матчі з Рухом (1:1), а Олімпік розгромив Минай (3:0). Таким чином, донеччани з 5 очками посідають 6 сходинку, відстаючи від лідера Ворскли на 4 бали. У Олімпіка 6 очок після 3 матчів та 4 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Коноплянка отримав травму у матчі з Рухом

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