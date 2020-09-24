Баварія - Севілья: онлайн-трансляція Суперкубку УЄФА. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Переможець Ліги чемпіонів 2019/20 мюнхенська Баварія та володар Ліги Європи 2019/20 Севілья зустрінуться в матчі за Суперкубок УЄФА.

Гра відбудеться сьогодні, 24 вересня, на Пушкаш Арені в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. Також онлайн матч Баварія - Севілья в прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Команди по одному разу вигравали почесний трофей - Севілья у 2006 році, Баварія в 2013-му.