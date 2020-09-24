Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колос із Ковалівки зіграє на виїзді проти хорватської Рієки в 3-му кваліфайраунді Ліги Європи 2020/21.

Матч відбудеться в четвер, 24 вересня, на стадіоні HNK Rijeka. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Рієка - Колос дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 2 раунді Колос у виїзній грі здолав грецький Аріс (1:2). Рієка ж стартує в ЛЄ із 3-го кваліфікаційного раунду. Переможець нашої пари в раунді-плей-оф зіграє проти переможця гри Копенгаген - П'яст.

Чернігівська Десна в 3 раунді зіграє в Німеччині проти Вольфсбурга.