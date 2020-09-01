Ястремська - Шарма: онлайн-трансляція першого кола US Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (25) в першому колі US Open-2020 зіграє з австралійкою Астрою Шарма (126).

Матч відбудеться сьогодні, 1 вересня, на 8 корті 4-м запуском після гри Арконада - Юван. Орієнтовний початок о 1:45 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію гри Ястремська - Шарма онлайн на нашому сайті.

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Зазначимо, що раніше тенісистки не грали між собою.

Нагадаємо, Марта Костюк і стартовому поєдинку знищила росіянку Дар'ю Касаткіну.

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилась брати участь в US Open через пандемію COVID-19.