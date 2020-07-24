 Милан - Аталанта смотреть онлайн 24.07.2020 - футбол 1 трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 36 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 17:11 836 0
Мілан - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 36 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мілан на Сан-Сіро зіграє з Аталантою Руслана Маліновського в 36 турі італійської Серії А.

Матч відбудеться в п'ятницю, 24 липня. Початок о 22:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. також онлайн матч Мілан - Аталанта в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Аталанта після 35 турів посідає історичну 2 сходинку в чемпіонаті. У бергамців - 74 очка. У лідируючого Ювентуса - 80, у Інтера, який розташувався на 3 місці - 73. Мілан же знаходиться на 6 місці, маючи в доробку 59 очок.

Нагадаємо, в 35 турі Аталанта перемогла Болонью (1:0), а Мілан у гостях здолав Сассуоло (1:2).

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