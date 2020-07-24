 Рух - Горняк-Спорт смотреть онлайн 24.07.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

Сьогодні 12:06 80 0
Рух - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Винниківський Рух прийматиме Гірник-Спорт із Горішніх Плавнів у 26 туру Першої ліги чемпіонату України.

Матч відбудеться в п'ятницю, 24 липня о 19:00. Дивіться пряму трансляцію матчу Рух - Гірник-Спорт онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Руз набрав 45 очок у 24 матчах і посідає 6 місце в турнірній таблиці. У команди з Полтавщини - 36 очок у 24 матчах і 9 сходинка. Напередодні, лідер першості Інгулець вдома не зміг перемогти Чорноморець (0:0), а Минай розтрощив на виїзді Черкащину (2:6). В інгульця 54 очка. У Миная - 53 і 2 місце. Обидва лідери зіграли по 26 поєдинків.

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