 Барселона - Хетафе смотреть онлайн 15.02.2020 трансляция Ла-Лига | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона - Хетафе: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Сьогодні 06:09 302 0
Барселона - Хетафе: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона вдома зіграє проти Хетафе в 24 турі чемпіонату Іспанії.

Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на Камп Ноу в Барселоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Барселона - Хетафе наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Каталонці йдуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши в 23 матчах 49 очок, що на 3 менше ніж у лідера Реала. У Хетафе на 4 очок менше та 3 сходинка. Матч першого кола приніс перемогу Барсі - 0:2.

У 23 турі Барселона здобула вольову перемогу над Бетісом (2:3), а Хетафе розгромив Валенсію (3:0).

 

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