Барселона у меншості перемогла Хетафе у 7 турі Ла-Ліги

Забили по одному голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру іспанської Ла-Ліги Хетафе вдома програв Барселоні.

Перед перервою Суарес після неймовірної передачі голкіпера Барселони реалізував вихід один на один. У другому таймі матчу Жуніор подвоїв рахунок. А на 82-ій хвилині каталонці залишилися у меншості - друге попередження отримав Лангле. До речі, проти Хетафе Барселона грала без Мессі і Фаті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 тур, 28 вересня

Хетафе - Барселона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Суарес, 0:2 - 49 Жуніор

Нагадаємо, Барселона несподівано програла Гранаді.