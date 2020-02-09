Барселона з труднощами перемогла Бетіс у 23 турі Ла-Ліги

Фекір отримав два попередження за 30 секунд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома поступився каталонській Барселоні.

Команда видали результативний перший тайм зустрічі, забивши по два голи. На 72-ій хвилині Лангле вивів вперед каталонців, скориставшись передачею Мессі. А далі Фекір і Лангле в інтервалі трьох хвилин отримали червоні картки і команди догравали у 10-ох.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 9 лютого

Бетіс - Барселона 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 6 Каналес, 1:1 - 9 Де Йонг, 2:1 - 27 Фекір, 2:2 - 45+8 Бускетс, 2:3 - 72 Лангле

Раніше, Еспаньйол здолав Мальорку у 23 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1).