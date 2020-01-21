 Челси - Арсенал смотреть онлайн матч 21.01.2020 - трансляция АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 19:39 103 0
Челсі - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі в лондонському дербі прийматиме Арсенал у 24 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 21 січня, на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні.

Початок о 22:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sport Ukraine.

Також онлайн матч Челсі - Арсенал наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 23 турів у Челсі 39 очок і 4 сходинка в турнірній таблиці. Арсенал на 10 сходинці з 29 очками.

У минулому турі Челсі несподівано програв Ньюкаслу (1:0), а Арсенал не зміг перемогти Шеффілд юнайтед (1:1).

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