Ястремська - Возняцкі: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (21) у другому колі Australian Open зіграє проти екс-першої ракетки світу Каролін Возняцкі (36).

Матч відбудеться 22 січня, на арені Маргарет Корт другим запуском після гри Осака - Ченг. Орієнтовний початок о 3:30 за київським часом.

Дивіться онлайн матч 2 кола Australian Open Даяна Ястремська - Каролін Возняцкі наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Ястремська в 1 колі турніру розгромила словенку Юван (6:1, 6:1). Також до 2 кола АО пробилася Еліна Світоліна, яка на старті турніру розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5).

А напередодні Леся Цуренко програла першій ракетці світу Ешлі Барті та завершила свої виступи в Мельбурні.