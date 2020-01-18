Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес, Вулвергемптон обіграв Саутгемптон. Результати 23 туру АПЛ

Несподівані результати в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 січня, відбулися матчі 23 туру англійської Прем’єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

23 тур, 18 січня

Арсенал - Шеффілд Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Мартінеллі, 1:1 – 83 Флек

Брайтон - Астон Вілла 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Троссард, 1:1 – 75 Гріліш

Вест Гем – Евертон 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Діоп, 1:1 – 44 Калвер-Льюїн

Манчестер Сіті - Крістал Пелес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Тосун, 1:1 – 82 Агуеро, 2:1 – 87 Агуеро, 2:2 – 90 Фернандіньйо

Норвіч – Борнмут 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Пуккі

Саутгемптон – Вулвергемптон 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Беднарек, 2:0 – 35 Лонг, 2:1 – 53 Нету, 2:2 – 65 Хіменес, 2:3 – 76 Хіменес

Раніше, Вотфорд та Тоттенгем розписали безгольову нічию в 23 турі АПЛ.

Нагадаємо, у Англії хочуть заборонити клубам рекламувати букмекерів.