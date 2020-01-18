Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес, Вулвергемптон обіграв Саутгемптон. Результати 23 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 січня, відбулися матчі 23 туру англійської Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
23 тур, 18 січня
Арсенал - Шеффілд Юнайтед 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Мартінеллі, 1:1 – 83 Флек
Брайтон - Астон Вілла 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 38 Троссард, 1:1 – 75 Гріліш
Вест Гем – Евертон 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Діоп, 1:1 – 44 Калвер-Льюїн
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Тосун, 1:1 – 82 Агуеро, 2:1 – 87 Агуеро, 2:2 – 90 Фернандіньйо
Норвіч – Борнмут 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 33 Пуккі
Саутгемптон – Вулвергемптон 2:3 (2:0)
Голи: 1:0 – 15 Беднарек, 2:0 – 35 Лонг, 2:1 – 53 Нету, 2:2 – 65 Хіменес, 2:3 – 76 Хіменес
Раніше, Вотфорд та Тоттенгем розписали безгольову нічию в 23 турі АПЛ.
Нагадаємо, у Англії хочуть заборонити клубам рекламувати букмекерів.