Барселона - Гранада: онлайн-трансляція матчу 20 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона у матчі 20 туру чемпіонату Іспанії прийматиме Гранаду.

Матч відбудеться 19 січня, на Камп Ноу в Барселоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч 20 туру Ла-Ліги Барселона - Гранада наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з транляцією буде доступний за годину до початку.

Напередодні Реал переміг Севілью (2:1) та одноосібно очолив турнірну таблицю Ла-Ліги. У вершкових 43 очки. Барселона набрала 40 очок і наразі йде другою.

У 19 турі каталонці не змогли виграти в Еспаньйола (2:2), а Гранада виграла у Мальорки (1:0).