Барселона - Гранада: онлайн-трансляція матчу 20 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Барселона у матчі 20 туру чемпіонату Іспанії прийматиме Гранаду.
Матч відбудеться 19 січня, на Камп Ноу в Барселоні.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч 20 туру Ла-Ліги Барселона - Гранада наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з транляцією буде доступний за годину до початку.
Напередодні Реал переміг Севілью (2:1) та одноосібно очолив турнірну таблицю Ла-Ліги. У вершкових 43 очки. Барселона набрала 40 очок і наразі йде другою.
У 19 турі каталонці не змогли виграти в Еспаньйола (2:2), а Гранада виграла у Мальорки (1:0).