Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Еспаньйол приймав Барселону.
Першими рахунок у матчі відкрили господарі, коли Давід Лопес замкнув навісну передачу зі штрафного.
На початку другої половини гри Барселона стараннями Луїса Суареса зрівняла рахунок, а згодом гол Артуро Відаля вивів гостів вперед.
Врятувати Еспаньйол від поразки зміг китайський легіонер Лей Ву, який увірвався у штрафну та прицільно пробив у дальній кут воріт Барселони.
Відзначимо, що Барселона догравала матч у меншості, другу жовту картку отримав Френкі де Йонг.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 03 січня
Еспаньйол – Барселона 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Лопес, 1:1 – 50 Суарес, 1:2 – 59 Відаль, 2:2 – 88 Ву
Раніше, Реал розібрався із Хетафе.
Нагадаємо, Севілья не змогла переграти Атлетік.