Еспаньйол зміг врятувати матч із Барселоною

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Еспаньйол приймав Барселону.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі, коли Давід Лопес замкнув навісну передачу зі штрафного.

На початку другої половини гри Барселона стараннями Луїса Суареса зрівняла рахунок, а згодом гол Артуро Відаля вивів гостів вперед.

Врятувати Еспаньйол від поразки зміг китайський легіонер Лей Ву, який увірвався у штрафну та прицільно пробив у дальній кут воріт Барселони.

Відзначимо, що Барселона догравала матч у меншості, другу жовту картку отримав Френкі де Йонг.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 03 січня

Еспаньйол – Барселона 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Лопес, 1:1 – 50 Суарес, 1:2 – 59 Відаль, 2:2 – 88 Ву

Раніше, Реал розібрався із Хетафе.

Нагадаємо, Севілья не змогла переграти Атлетік.