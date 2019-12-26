Крістал Пелес - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє з Крістал Пелес у 19 турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 26 грудня, на стадіона Селхерст Парк у Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Крастіл Пелес - Вест Гем Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Після 18 турів Вест Гем має 19 очок і посідає 16 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи гру в запасі. У Крістал Пелес - 23 очки та 12 місце. У 17 турі Вест Гем виграв у Саутгемтона (0:1), а Крістал Пелес у минулому турі програв Ньюкаслу (1:0).