Челсі - Лілль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі приймає Лілль у 6 турі групи H Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться сьогодні, 10 грудня, у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж

Дивіться онлайн матч Челсі - Лілль наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У групі Н Аякс лідирує, маючи в активі 10 очок. У Валенсії та Челсі - по 8. Зважаючи на те, що аристократи в 6 турі грають вдома з аутсайдером Ліллем, очевидно, що саме в матчі Аякс - Валенсія вирішиться доля розподілів місця у групі.

Нагадаємо, у минулому турі Валенсія зіграла внічию з Челсі (2:2), а Аякс упевнено здолав Лілль (0:2).