Інтер - Барселона: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер прийматиме Барселону в 6 турі групи F Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 10 грудня, на стідіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Інтер - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У першому матчі цих команд, який відбувся в 2 турі, Барселона здобула мінімальну перемогу (2:1). Каталонці вирішили питання виходу в плей-оф ще минулого туру, а ось нероадзуррі потрібна лише перемога. Наразі міланці ділять 2-3 місця з Боруссією Д, маючи по 7 очок. Сама ж Боруссія зіграє вдома з чеською Славією.

У 5 турі Інтер впевнено переміг Славію (1:3), а Барселона виграла в Боруссії (3:1).