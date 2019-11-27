Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів

Черговий гол юного Голанда

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, відбулися ще вісім матчів, що завершили програму 5-го туру Ліги чемпіонів.

Барселона впевнено переграла німецьку команду. Мессі провів 700 матч у складі каталонців. Гостям вдалося забити гол престижу. Інтер на виїзді переграв Славію. Зальцбург впевнено переграв Генк. Лейпциг врятувався у матчі з Бенфікою.

Ліга чемпіонів

5 тур, 27 листопада

Група E

Ліверпуль - Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Мертенс, 1:1 - 65 Ловрен

Генк - Зальцбург 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 43 Дака, 0:2 - 45 Мінаміно, 0:3 - 69 Хван, 1:3 - 85 Самата, 1:4 - 87 Голанд

Група F

Барселона - Боруссія Д 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Суарес, 2:0 - 33 Мессі, 3:0 - 67 Грізманн, 3:1 - 77 Санчо

Славія - Інтер 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Мартінес, 1:1 - 37 Соучек (пен), 1:2 - 81 Лукаку, 1:3 - 88 Мартінес

Група G

Зеніт - Ліон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Дзюба, 2:0 - 84 Оздоєв

РБ Лейпціг - Бенфіка 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Піцці, 0:2 - 59 Вініціус, 1:2 - 89 Форсберг (пен), 2:2 - 90+6 Форсберг

Група H

Валенсія - Челсі 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Солер, 1:1 - 41 Ковачич, 1:2 - 50 Пулішич, 2:2 - 82 Васс

Лілль - Аякс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Зієх, 0:2 - 59 Промес