Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме Ворсклу в 17 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 7 грудня, в Олександрії на стадіоні Ніка.

Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олександрія - Ворскла Полтава наживо дивіться на Чемпіоні.

У минулому турі полтавські футболісти перервали свою програшну серії з трьох матчів, вигравши у Колоса (1:0). Олександрія у 16 турі несподівано поступилася Десні (2:0). У турнірній таблиці УПЛ Ворскла посідає останню 12 сходинку, маючи всього 11 очок. Підопічні Шарана на 5 місці, з 27 набраними очками.

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив земляків з Олімпіка (3:0).