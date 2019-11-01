Халеп - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 листопада, відбудуться фінальні матчі в Фіолетової групі на Підсумковому турнірі WTA в Шеньчжені.

Актуально: Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen

Румунська тенісистка Сімона Халеп (5) змагатиметься проти Кароліни Плішкової з Чехії (2).

Поєдинок продовжить програму четвертого дня змагань і розпочнеться після зустрічі Світоліна - Кенін.

Орієнтовний час початку - 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляцію поєдинку Халеп - Плішкова можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.