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Світоліна - Кенін: анонс і прогноз Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen

Сьогодні 19:15 428 0
Світоліна - Кенін: анонс і прогноз Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen
#Світоліна, #Кенін, #WTA

Джерело - Чемпіон.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
30 жовтня, 12:30

Еліна Світоліна (8) в останньому матчі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі зіграє проти американки російського походження Софії Кенін (12).

Гра відбудеться 1 листопада, початок о 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, Кенін замінила на турнірі канадійку Бьянку Андреєску, яка отримала важку травму в матчі з Плішковою.

Світоліна провела 4 матчі з Кенін. Рахунок зустрічей - 2:2. Остання гра між Світоліною і Кенін звершилася перемогою українки (6:3, 6:7 (8), 6:3). Українська Прима гарантувала собі вихід у півфінал з 1-го місця, де зіграє проти швейцарки Бенчич.

Еліна Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року).

У 2019 році Світоліна зіграла 58 матчів, у 37 з яких здобула перемогу. На харді - 31:15.

Цікавий факт:

  • Світоліна в 2019 році не виграла жодного турніру

Українка є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

У 1 турі Світоліна в двох сетах перемогла Плішкову (7:6 (12), 6:4), а в 2-му здолала Халеп (7:5, 6:3).

Софія Кенін є переможницею 3-х турнірів WTA. Найвища позиція у рейтингу WTA - 12 (21 жовтня 2019).

Цікавий факт:

  • Усі три кар'єрні титули американка здобула в 2019 році.

У 2019 році Кенін зіграла 71 гру й здобула 49 перемог. На харді - 38:15.

Софія вперше зіграє на Підсумковому турнірі WTA. 

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної в 2-х сетах

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