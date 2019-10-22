Манчестер Сіті - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка у 3 турі групи C Ліги чемпіонів Аталанту Руслана Маліновського.
Матч відбудеться 22 жовтня, на City of Manchester Stadium.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матчу Манчестер Сіті - Динамо Загреб можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за 1 годину до початку гри.
У 2 турі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома переміг Динамо Загреб (0:2), а Аталанта поступилася Шахтарю (2:1).
Після 2 турів у квартеті С лідирує Манчестер Сіті, який має 6 очок. Шахтар з 3 пунктами ділить 2-3 місце з Динамо. Аталанта нашого Руслана Маліновського після двох поразок займає останнє місце.