Після того, як Федерація хокею України зняла з розіграшу УХЛ Донбас і Краматорськ, а також відходу з чемпіонату Маріуполя та Білого Барсу, УХЛ продовжиться у форматі чотирьох команд (Сокіл, Кременчук, Дніпро, Рулав Одд).

Про це заявив генеральний менеджер УХЛ Дмитро Христич.

- Чемпіонат України продовжиться і буде дограний за участю тих колективів, які залишаться в змаганнях. Протягом найближчих трьох днів команди гратимуть згідно з тим календарем, який був затверджений на старті сезону-2021/2022. Тобто, сьогодні, 26 листопада, між собою зіграють Кременчук та Дніпро.

У понеділок відбудеться зустріч керівництва ліги з представниками команд-учасниць. На ній буде затверджений подальший формат і календар змагань. Також на цьому зібранні визначимося з правовим статусом для гравців, які перебувають у заявках команд, котрі припинили участь в офіційних змаганнях", - сказав Христич.