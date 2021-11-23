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Маріуполь розгромив Рулав Одд у 19 турі УХЛ

Сьогодні 22:12 100 0
Маріуполь вдруге в сезоні обіграв Рулав Одд
Маріуполь розгромив Рулав Одд у 19 турі УХЛ
#УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 19-го туру Української хокейної ліги Маріуполь вдома Рулав Одд.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь азовців.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
19 тур, 23 листопада

Маріуполь - Рулав Одд 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 Благий (Калейніковас), 12:13; 2:0 Калейниковас (Тютченко), 14:26; 3:0 Тютченко (Твердохлєбов, Олексіїв), 27:36; 4:0 Щербатов (Мазур), 40:49; 4:1 Рибницький (Єфімов, Лапков), 41:52; 4:2 Канаплін (Секірко, Пугачов), 54:40; 5:2 Твердохлєбов

Раніше, Кременчук вирвав перемогу у Сокола.

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