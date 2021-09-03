 Форвард Донбасу: Ліга чемпіонів - це дуже хороший досвід | Хокей | Champion.com.ua
Овсій впевнено виграла Паралімпіаду
Сьогодні 15:52 189
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:55 158646 3
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Сьогодні 15:15 493
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
Сьогодні 13:42 6183
Остапченко завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:31 499
Трусов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 12:07 528
US Open. Світоліна - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу 3 кола. LIVE
Сьогодні 11:08 3908
Крипак здобув п'яту золоту медаль на Паралімпіаді-2020
Сьогодні 11:07 932
Україна - Франція: анонс і прогноз матчу відбору до ЧС-2022
Сьогодні 11:00 643 1
Дементьєв здобув третю медаль на Паралімпіаді-2020
Сьогодні 06:28 1408
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
Вчора 13:22 1230
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 2435
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
Вчора 11:18 2633
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Вчора 10:51 3598
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
Вчора 10:19 2011
Прямі трансляції
Навколо спорту

Форвард Донбасу: Ліга чемпіонів - це дуже хороший досвід

Сьогодні 15:27 177 0
Фелікс Морозов розповів про атмосферу в команді перед дебютом у Лізі чемпіонів
Форвард Донбасу: Ліга чемпіонів - це дуже хороший досвід
#Донбас

Джерело - xsport.ua.

Гравці Донбасу здобудуть хороший досвід у Лізі чемпіонів.

Про це розповів нападник донецького клубу Фелікс Морозов.

"Атмосфера в команді хороша, всі хлопці налаштовані позитивно. Бойовий настрій, окремо спасибі Олександру Фірсову за підтримку. Підготовка пройшла добре - пару днів покаталися в Броварах. Відчули лід, сяк-так звикли і будемо готові виходити.

Актуально: Донбас стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів

Не у багатьох в кар'єрі випадає шанс пограти на рівні Ліги чемпіонів. Це дуже хороший досвід. Я дуже цього чекаю і радий такій події", - відзначив Морозов.

Раніше, капітан Донбасу назвав ціль команди у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()