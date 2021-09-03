Форвард Донбасу: Ліга чемпіонів - це дуже хороший досвід

Джерело - xsport.ua.
Гравці Донбасу здобудуть хороший досвід у Лізі чемпіонів.
Про це розповів нападник донецького клубу Фелікс Морозов.
"Атмосфера в команді хороша, всі хлопці налаштовані позитивно. Бойовий настрій, окремо спасибі Олександру Фірсову за підтримку. Підготовка пройшла добре - пару днів покаталися в Броварах. Відчули лід, сяк-так звикли і будемо готові виходити.
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Не у багатьох в кар'єрі випадає шанс пограти на рівні Ліги чемпіонів. Це дуже хороший досвід. Я дуже цього чекаю і радий такій події", - відзначив Морозов.
Раніше, капітан Донбасу назвав ціль команди у Лізі чемпіонів.