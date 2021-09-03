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Капітан Донбасу назвав ціль у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:13 130 0
Віктор Захаров прокоментував дебютний матч у Лізі чемпіонів
Капітан Донбасу назвав ціль у Лізі чемпіонів
#Донбас

Джерело - xsport.ua.

Донбас налаштовується з перемоги розпочати дебютний матч у Лізі чемпіонів.

Про це розповів капітан Донбасу Віктор Захаров.

"Ми готові на 99,9%. Одна сота - 45 хвилин нашої тренування. Це дуже престижно. І для хокеїстів, і для клубу. Тому всі з задоволенням підходимо до матчів. Дуже довго чекали цього моменту. Тренерський склад дивився відео ігор Рунгстеда.

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Пояснювали нам, що хороша європейська команда, грають активно. Ще подивимося записи, так і пройде наша підготовка. Наші цілі - перемога в матчі і вихід з групи. Щоб цього домогтися, треба добре почати - перемогти.

Ми брали участь і в Континентальному Кубку і в збірній України грали - так що знаємо, що таке хокей хорошого рівня. Знаємо, чого очікувати. Всі новачки добре влилися в команду. Смерек теж. Команда вивчає англійську - це єдиний досвід, який ми переймаємо. Чесно кажучи, американець в повному порядку - як він володіє шайбою, бачить поле і як грає в більшості.

Палац Спорту - місце з великою історією. Тут навіть тренуватися дуже приємно. Я думаю, що це велика подія - проведення матчу Ліги чемпіонів. Не тільки для Києва, а й усього українського спорту", - відзначив Захаров.

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