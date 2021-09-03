Донбас стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У домашньому матчі в Києві Донбас протистоятиме данському Рунгстен Саєр Кепітал.

Матч відбудеться в Палаці спорту. Початок о 19:30.

Відзначимо, що суперниками Донбасу на груповому етапі Ліги чемпіонів є Руанські Дракони (Франція) та Клагенфурт (Австрія).

Календар матчів Донбасу в Лізі чемпіонів:

3 вересня. Донбас – Рунгстен Саєр Кепітал

5 вересня. Донбас – Руанські Дракони

9 вересня. Руанські Дракони – Донбас

11 вересня. Рунгстен Саєр Кепітал – Донбас

6 жовтня. Донбас – Клагенфурт

13 жовтня. Клагенфурт – Донбас