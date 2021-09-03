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Донбас стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:27 244 0
Донбас стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У домашньому матчі в Києві Донбас протистоятиме данському Рунгстен Саєр Кепітал.

Матч відбудеться в Палаці спорту. Початок о 19:30.

Відзначимо, що суперниками Донбасу на груповому етапі Ліги чемпіонів є Руанські Дракони (Франція) та Клагенфурт (Австрія).

Календар матчів Донбасу в Лізі чемпіонів:

3 вересня. Донбас – Рунгстен Саєр Кепітал
5 вересня. Донбас – Руанські Дракони
9 вересня. Руанські Дракони – Донбас
11 вересня. Рунгстен Саєр Кепітал – Донбас
6 жовтня. Донбас – Клагенфурт
13 жовтня. Клагенфурт – Донбас

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