Канада і Фінляндія зіграють у фіналі чемпіонату світу 2-й раз поспіль

Команди зустрічалися у фінальній грі на ЧС-2019 - тоді перемогу здобули фіни з рахунком 3:1

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії та збірна Канади зустрінуться у фінальному поєдинку чемпіонату світу в Латвії.

На шляху до фіналу Канада переграла США (4:2), а Фінляндія перемогла Німеччину (2:1).

Канада і Фінляндія розіграють золоті медалі чемпіонату світу на другому турнірі поспіль. Команди зустрічалися у фінальній грі на ЧС-2019 - тоді перемогу здобули фіни з рахунком 3:1.

У 2020 році чемпіонат світу був скасований через коронавірус.

Фінальний матч Канада - Фінляндія відбудеться завтра, 6 червня. Початок - о 20:15 за київським часом.