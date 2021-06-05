Канада і Фінляндія зіграють у фіналі чемпіонату світу 2-й раз поспіль

Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії та збірна Канади зустрінуться у фінальному поєдинку чемпіонату світу в Латвії.
На шляху до фіналу Канада переграла США (4:2), а Фінляндія перемогла Німеччину (2:1).
Канада і Фінляндія розіграють золоті медалі чемпіонату світу на другому турнірі поспіль. Команди зустрічалися у фінальній грі на ЧС-2019 - тоді перемогу здобули фіни з рахунком 3:1.
У 2020 році чемпіонат світу був скасований через коронавірус.
Фінальний матч Канада - Фінляндія відбудеться завтра, 6 червня. Початок - о 20:15 за київським часом.