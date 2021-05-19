Беркут подав заявку на участь в чемпіонаті України

Беркут хоче грати у чемпіонаті України

Федерація хокею України отримала заявку від київського клубу Беркут на участь в чемпіонаті України сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Клуб тричі вигравав золото чемпіонату України, однак за підсумками сезону 2012/13 був розформований. Після цього команда виступала в аматорських чемпіонатах, але тепер вирішила повернутися в чемпіонат України.

Раніше, федерація отримала аналогічну заявку від бронзового призера попереднього сезону національної першості – хокейної команди Кременчук.