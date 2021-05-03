49-річний легендарний Ягр хоче продовжувати кар'єру

Відомий форвард Яромир Ягр не тільки не завершив кар'єру, але хоче виступати в наступному хокейному сезоні чемпіонату Чехії.

Про це заявив сам хокеїст.

"Вірю, що все ще можу грати. Потрібно більше працювати і докладати зусилля. Звичайно, відчуваю, що у мене вже немає класу. Очікував більшого від себе.

Я б уже закінчив, якби не відповідальність перед своїм клубом. Я розумію, що якщо піду, то багато спонсорів та партнерів покинуть команду. У нас скоро буде матч на відкритому повітрі - всі квитки продані. Як я можу піти? Потрібно допомагати клубу, але на льоду я повинен бути кращим", - сказав Ягр.