Новий клуб вступив до НХЛ і готовий дебютувати

Сіетл Кракен поповнив склад Ліги

Хокейний клуб Сіетл Кракен виконав всі умови і офіційно став 32-ю командою НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новий клуб вже може проводити обміни, підписувати гравців і брати участь в драфті перед дебютом в сезоні 2021/22. Кракени повинні поповнити Тихоокеанський дивізіон.

Поки що у команди немає тренера.

Останньою до Сіетла командою, що поповнила Лігу, був Вегас, який в першому ж сезоні дістався до фіналу Кубку Стенлі, де поступився Вашингтону.

Нагадаємо, Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту.