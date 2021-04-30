Новий клуб вступив до НХЛ і готовий дебютувати

Джерело - sport.ua.
Хокейний клуб Сіетл Кракен виконав всі умови і офіційно став 32-ю командою НХЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Новий клуб вже може проводити обміни, підписувати гравців і брати участь в драфті перед дебютом в сезоні 2021/22. Кракени повинні поповнити Тихоокеанський дивізіон.
Поки що у команди немає тренера.
Останньою до Сіетла командою, що поповнила Лігу, був Вегас, який в першому ж сезоні дістався до фіналу Кубку Стенлі, де поступився Вашингтону.
Нагадаємо, Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту.