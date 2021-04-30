 Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:43 609 0
Результати матчів НХЛ
Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 квітня

Бостон - Баффало 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Вашингтон - Піттсбург 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, ОТ - 0:1)

Кароліна - Детройт 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Нью-Джерсі - Філадельфія 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Рейнджерс - Айлендерс  0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Тампа-Бей - Даллас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Торонто - Ванкувер 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Міннесота - Сент-Луїс  4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, ОТ - 0:1)

Чикаго - Флорида 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, ОТ - 0:1)

Едмонтон - Калгарі 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

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