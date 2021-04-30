Піттсбург дотиснув Вашингтон, Сент-Луїс обіграв Міннесоту. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 квітня
Бостон - Баффало 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Вашингтон - Піттсбург 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, ОТ - 0:1)
Кароліна - Детройт 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Нью-Джерсі - Філадельфія 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Рейнджерс - Айлендерс 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Тампа-Бей - Даллас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Торонто - Ванкувер 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Міннесота - Сент-Луїс 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, ОТ - 0:1)
Чикаго - Флорида 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, ОТ - 0:1)
Едмонтон - Калгарі 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)