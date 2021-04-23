 Бостон розгромив Баффало, Флорида програла Кароліні. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Бостон розгромив Баффало, Флорида програла Кароліні. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 647 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Бостон розгромив Баффало, Флорида програла Кароліні. Результати матчів НХЛ
#Оттава, #Торонто, #Бостон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
23 квітня 

Айлендерс - Вашингтон 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2)

Баффало - Бостон 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Вінніпег - Торонто 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Піттсбург - Нью-Джерсі 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Рейнджерс - Філадельфія 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Тампа-Бей - Колумбус 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Флорида - Кароліна 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Детройт - Даллас 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)

Сент-Луїс - Колорадо 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) 

Ванкувер - Оттава 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Нагадаємо, Марло побив рекорд Хоу у НХЛ.

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