Бостон розгромив Баффало, Флорида програла Кароліні. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 квітня
Айлендерс - Вашингтон 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2)
Баффало - Бостон 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Вінніпег - Торонто 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Піттсбург - Нью-Джерсі 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Рейнджерс - Філадельфія 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Тампа-Бей - Колумбус 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Флорида - Кароліна 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Детройт - Даллас 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)
Сент-Луїс - Колорадо 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Ванкувер - Оттава 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Нагадаємо, Марло побив рекорд Хоу у НХЛ.