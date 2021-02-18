 Дніпро у серії булітів переміг Сокіл у 35 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:30 5073
Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:34 1198
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Сьогодні 22:14 433
Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:52 332
Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу
Сьогодні 21:38 318
Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки
Сьогодні 20:24 380
Луческу: На виїзді потрібно грати краще
Сьогодні 19:54 1084
Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 18:50 996
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було
Сьогодні 18:50 18504
Збірна України зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:10 1228
Блоги
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:05 1474
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
Вчора 22:26 1148
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Вчора 18:31 1076
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 1499
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 822
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:34 Футбол Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу 1198
22:30 Футбол Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН 5073
22:24 Хокей. УХЛ Дніпро у серії булітів переміг Сокіл у 35 турі УХЛ 90
22:14 Блог Місія: Виграти 21 тачку у Favbet 433
22:10 Хокей. УХЛ Краматорськ - Крижані Вовки 4:3. Огляд матчу 150
21:52 Футбол Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 332
21:38 Біатлон Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу 318
21:24 Футбол Альянс переграв Авангард у контрольному матчі 184
21:08 Футбол OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію 369
20:50 Футбол Вітао та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Маккабі 516
20:39 Хокей. УХЛ Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ 393
20:24 Футбол Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки 380
20:20 Кіберспорт EBC Dnipro - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 1046
20:10 Дзюдо Білодід здобула срібну нагороду на турнірі в Ізраїлі 627
19:54 Футбол Луческу: На виїзді потрібно грати краще 1084
19:39 Теніс Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії 565
19:21 Футбол Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу 1083
19:09 Футбол Динамо Київ - Брюгге: відео голів і огляд матчу 2805
19:07 Футбол Попов отримав найвищу оцінку у Динамо за матч з Брюгге 740
18:50 Футбол Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи 996
18:50 Футбол Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було 18504
18:41 Блог Буяльський забив фантастичний гол у ворота Брюгге 2159
18:40 Хокей Фільм ЮКІ потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 644
18:25 Футбол Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі 789
18:13 Блог Ультрас Динамо вивісили образливі банери на адресу Суркісів та Луческу 1480

Дніпро у серії булітів переміг Сокіл у 35 турі УХЛ

Сьогодні 22:24 90 0
Гасніков та Крисанов реалізували буліти
Дніпро у серії булітів переміг Сокіл у 35 турі УХЛ
#Дніпро, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру УХЛ херсонський Дніпро зустрічався з київським Соколом.

Господарі змогли наприкінці матчу врятуватися від поразки (за 13 секунд до завершення основного часу зустрічі пропустили шайбу, а за чотири секунд зрівняли рахунок) та у серії булітів здобути перемогу.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
35 тур, 18 лютого

Дніпро - Сокіл 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 25:54 Болотін, 1:1 - 47:24 Рубан, 1:2 - 59:47 Морозов, 2:2 - 59:56 Гасніков

Раніше, Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ.

Коментарі ()