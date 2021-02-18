Гасніков та Крисанов реалізували буліти

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру УХЛ херсонський Дніпро зустрічався з київським Соколом.

Господарі змогли наприкінці матчу врятуватися від поразки (за 13 секунд до завершення основного часу зустрічі пропустили шайбу, а за чотири секунд зрівняли рахунок) та у серії булітів здобути перемогу.

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35 тур, 18 лютого

Дніпро - Сокіл 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 25:54 Болотін, 1:1 - 47:24 Рубан, 1:2 - 59:47 Морозов, 2:2 - 59:56 Гасніков

Раніше, Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ.