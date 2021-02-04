Краматорськ вдома програв Кременчуку у 31 турі УХЛ

Кисельов закинув переможну шайбу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31-го туру УХЛ Краматорськ приймав Кременчук.

Господарі зазнали поразки з рахунком 2:3.

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31 тур, 4 лютого

Краматорськ - Кременчук 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 - 21:39 Созонов (Тютченко), 0:2 - 30:44 Смирнов (Гриценко), 1:2 - 42:56 Жвачкін (Ковальов), 2:2 - 44:15 Мальцев (Фірсов), 2:3 - 45:29 Кисельов (Бабрусев, Орлов).

Раніше, Крижані Вовки у серії булітів здолали Дніпро у 31 турі УХЛ.

Нагадаємо, Білий Барс переграв Маріуполь у 31 турі УХЛ.