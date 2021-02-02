 Крижані Вовки у серії булітів здолали Дніпро у 31 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Крижані Вовки у серії булітів здолали Дніпро у 31 турі УХЛ

Сьогодні 22:24 407 0
Галєєв оформив хет-трик у звітному матчі
Крижані Вовки у серії булітів здолали Дніпро у 31 турі УХЛ
#Крижані Вовки, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31-го туру УХЛ Крижані Вовки зустрічалися з херсонським Дніпром.

У першому періоді команди обмінялися закинутими шайбами. У другому періоді Дорофеєв знову вивів вперед господарів. Галєєв закинув ще дві шайби і був Дніпро попереду. На останній хвилині основного часу господарі зрівняли рахунок. В овертаймі закинутих шайб не було. У серії булітів перемогу здобули Крижані Вовки.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
31 тур, 2 лютого

Крижані Вовки - Дніпро 4:3 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 09:27 Дорофеєв, 1:1 - 16:51 Галєєв, 2:1 - 38:09 Дорофеєв, 2:2 - 44:09 Галєєв, 2:3 - 52:34 Галєєв, 3:3 - 59:24 Хеффернан

Раніше, Білий Барс переграв Маріуполь у 31 турі УХЛ.

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