Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 січня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
31 січня
Баффало – Нью-Джерсі – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Детройт – Флорида – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Кароліна – Даллас – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Вашингтон – Бостон – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Тампа-Бей – Нешвілл – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)
Філадельфія – Айлендерс – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Піттсбург – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Монреаль – Калгарі – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Едмонтон – Торонто – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Міннесота – Колорадо – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Анахайм – Сент-Луїс – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Віннипег – Ванкувер – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)