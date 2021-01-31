 Піттсбург дотис Рейнджерс та інші матчі НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 січня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
31 січня

Баффало – Нью-Джерсі – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Детройт – Флорида – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Кароліна – Даллас – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Вашингтон – Бостон – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Тампа-Бей – Нешвілл – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Філадельфія – Айлендерс – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Рейнджерс – Піттсбург – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Монреаль – Калгарі – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Едмонтон – Торонто – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Міннесота – Колорадо – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Анахайм – Сент-Луїс – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Віннипег – Ванкувер – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

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