 Міхнов: Молодому гравцеві було бажано виїхати за кордон | Хокей | Champion.com.ua
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Міхнов: Молодому гравцеві було бажано виїхати за кордон

Вчора 23:04 261 0
УХЛ спільно з Youtube-каналом Провокатор і Parimatch підготували новий проект Я в хокеї
Міхнов: Молодому гравцеві було бажано виїхати за кордон
#Міхнов, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Першим героєм проекту Я в хокеї став лідер національної збірної України та Сокола Андрій Міхнов, який розповів про те, як потрапив в хокейне життя.

"Як я потрапив у хокей? Річ у тому, що ми з братом дуже хворіли в дитинстві. І лікар порадив батькам записати нас на якийсь зимовий вид спорту, щоб трохи загартуватися. Мама знайшла фігурне катання. Ми півроку походили туди. Потім батько знайшов нам школу хокею, в яку ми перейшли.

Я є вихованцем київського Сокола. Але свою професійну кар'єру починав у третій лізі Росії. Чому так склалося? Тоді в Соколі не було перспектив. Ми реально розуміли, що якщо хочемо заграти на якомусь певному рівні, то потрібно було шукати інші варіанти.

Сокіл тоді був в підшатаному стані. Молодому гравцеві було бажано виїхати. Якщо були пропозиції - в Росію, де можна було заграти на хорошому рівні. Багато, хто виїхав з мого року - заграли, а хто залишився - не грали на такому рівні.

Ще за рік до мене, мій брат Олексій поїхав в ярославське Торпедо. Там був Вадим Анатолійович Сибіряков, який вів брата ще з дитячої школи. Вадима Анатолійовича тоді покликали в Ярославль і він забрав з собою чотирьох, перспективних хлопців. Я поїхав туди. Там був і брат, і київські хлопці. Були ще й інші українці", - сказав Міхнов.

Раніше, Сокіл здолав Крижаних Вовків у 26 турі УХЛ.

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