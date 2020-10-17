Білоруський хокеїст вражений жорстокістю силовиків

У Білорусі правоохоронці з ненавистю нападають на мирних протестувальників.

Про це розповів хокеїст Володимир Денисов.

"Сам грав в жорсткий хокей і знав, що противнику буде боляче, можу завдати йому травму. Але на льоду все по-чесному, сили рівні. А тут людей б'ють з такою ненавистю ... Часом же і зовсім купою - на одного.

Моя дружина дуже спокійний і творча людина, але вона, повторюся, чотири ночі поспіль не спала, просто ридала. Ніколи її такою не бачив. Прокручували відео разом - і не вірив, що білоруси можуть бути такими.

Напевно вистачало тих, хто налаштований радикально. Але все одно бачу в них лише невеликий відсоток від загальної маси. Знаю особисто багатьох хлопців, хто виходить на вулиці для того, щоб їх почули. Вони ніколи ні в чому не брали участь, але тепер не можуть по-іншому. Вони красиві, креативні, інтелігентні ... З такими особами не йдуть захоплювати будівлі, щось ламати. Людина просто рухається по вулиці, тому що хоче, щоб його почули. А назустріч така ж людина з палицею, який починає його бити з розмаху. Це що взагалі таке? І ще раз кажу: не можна бити людину ззаду по голові, коли він вже сидить на землі. Ну як так…

Мені твердять: ти бачиш тільки одну сторону. Окей, відповідаю. Пару раз спеціально включив новинні випуски білоруського телебачення. Враження? Ну не знаю, що потрібно зробити, щоб в тамтешні сюжети повірити ...

Я не лізу в політику, я не профі, але за Конституцією кожен громадянин має право на вираження своєї думки", - відзначив Денисов.