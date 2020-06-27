Раніше досвідчений фахівець був наставником збірної Грузії

Джерело - Федерація хокею України.

Український тренер Євген Аліпов призначений головним тренером жіночої збірної України.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Раніше досвідчений фахівець був наставником збірної Грузії, в сезоні 2015/16 керував юніорської збірної України, а в сезонах 2016/17 і 2017/18 очолював жіночий київський клуб Україночка.

Наступна світова першість, в якій візьме участь жіноча збірна, відбудеться в березні 2021 року в Каунасі (Литва). Суперниками українок будуть збірні Бельгії, Румунії, Болгарії, Литви, Гон-Конгу, Естонії та Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ.