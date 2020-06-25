 Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України
Вчора 22:10 3693 1
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Сьогодні 12:01 1462
Лідер збірної України заразився коронавірусом
Сьогодні 09:11 1514
Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо
Сьогодні 08:08 3198
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Сьогодні 07:34 5655
Інгулець переміг Гірник-Спорт у 20 турі Першої ліги
Вчора 17:51 2093
Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент
Вчора 17:15 2188 1
Каштру підшукав заміну своєму асистенту
Вчора 16:45 2060
Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою
Вчора 16:13 2389
Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування
Вчора 14:09 4654
Блоги
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:01 1435
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:54 538
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:34 5634
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
Вчора 18:01 741
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 1531
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Бокс Стала відома нова дата бою Вайт - Повєткін 30
14:55 Хокей Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ 250
14:40 Бокс Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником 388
14:25 ММА Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом 382
14:09 Бокс Друга допінг-проба Беспутіна виявилася позитивною 1209
13:51 Футбол Фонсека назвав найкращого нападника, якого він тренував 1293
13:33 Бокс Ф'юрі: Вайлдера не можна списувати, він ще себе покаже 816
13:15 Футбол Вербич, Русин і Шабанов можуть пропустити матч з Шахтарем 1006
12:59 Бокс Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном 1074
12:41 Футбол Рома - Сампдорія 2:1. Огляд матчу 820
12:25 Інше Збірна України розгромила Будівельник у контрольному матчі 988
12:09 Футбол На міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку 1037
12:01 Блог Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум 1462
11:51 Теніс Матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році 1129
11:33 Футбол Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла 1:1. Огляд матчу 910
11:15 Футбол Ліверпуль - Крістал Пелес 4:0. Огляд матчу 1245
10:57 Бокс Стівенсон: Бій з Ломаченком вийде дуже цікавим 1526
10:41 Футбол Манчестер Юнайтед - Шеффілд Юнайтед 3:0. Огляд матчу 1098
10:25 Бокс Президент WBC: Ф'юрі зустрінеться з Вайтом після третього бою з Вайлдером 1448
10:10 Футбол Інтер - Сассуоло 3:3. Огляд матчу 1024
09:55 Бокс Дерев'янченко може провести бій з Альваресом 1381
09:40 Футбол Аталанта - Лаціо 3:2. Огляд матчу 1769
09:25 Футбол Маліновський став найкращим у складі Аталанти в матчі з Лаціо 1654
09:11 Баскетбол Лідер збірної України заразився коронавірусом 1514
08:55 Футбол Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому 1802

Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ

Сьогодні 14:55 250 0
Комітет не обрав росіян до Зали слави
Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

До Зали слави Національної хокейної ліги будуть введені нові учасники.

Про це повідомляє журналіст Френк Серавалле.

Новими членами Залу слави стануть Джером Ігінла, Маріан Госса, Кевін Лоу, Даг Вілсон, Кім Сент-П'єр і Кен Холланд. Росіяни Олександр Могильний та Сергій Гончар, що знаходилися в числі кандидатів, які не були обрані комітетом.

Виборний комітет складається з 18 осіб - членів Залу слави, спортивних журналістів і функціонерів. Кожен член журі має право висунути одну особу в кожній категорії за рік. При голосуванні про включення в Зал слави претендент повинен отримати 75% голосів голосуючих членів комітету, але не менше десяти голосів. Щорічно в Зал слави можуть бути введені не більше чотирьох хокеїстів, двох хокеїстів і двох суддів або функціонерів.

Нагадаємо, новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви.

Коментарі ()