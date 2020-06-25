Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ

Комітет не обрав росіян до Зали слави

Джерело - Чемпіон.

До Зали слави Національної хокейної ліги будуть введені нові учасники.

Про це повідомляє журналіст Френк Серавалле.

Новими членами Залу слави стануть Джером Ігінла, Маріан Госса, Кевін Лоу, Даг Вілсон, Кім Сент-П'єр і Кен Холланд. Росіяни Олександр Могильний та Сергій Гончар, що знаходилися в числі кандидатів, які не були обрані комітетом.

Iginla, Hossa headline 2020 Hockey Hall of Fame class. VIDEO: https://t.co/uQkjAh8Cm2 pic.twitter.com/49QgkCV9L9 — TSN (@TSN_Sports) June 25, 2020

Виборний комітет складається з 18 осіб - членів Залу слави, спортивних журналістів і функціонерів. Кожен член журі має право висунути одну особу в кожній категорії за рік. При голосуванні про включення в Зал слави претендент повинен отримати 75% голосів голосуючих членів комітету, але не менше десяти голосів. Щорічно в Зал слави можуть бути введені не більше чотирьох хокеїстів, двох хокеїстів і двох суддів або функціонерів.

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