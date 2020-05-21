Швейцарія збирається відібрати у Росії право проведення чемпіонату світу

Світова першість у РФ запланована на 2023 рік

Джерело - Главком.

Чемпіонат світу з хокею 2023 року, який спочатку був відданий Санкт-Петербургу (РФ), може відбутися у Швейцарії.

Про це повідомляє Iltalehti.

Швейцарці, що втратили чемпіонат світу в нинішньому році через епідемію коронавірусу, розраховують на труднощі, з якими зіткнулася Росія на шляху до підготовки до світової першості-2023.

Швейцарія сподівається на дві речі. У Пітері повинні побудувати найбільшу арену на 23 тисячі глядачів, але, згідно зі швейцарськими джерелами, будівництво відстає від графіка. Друге - рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про заборону проведення в Росії великих змагань, на яке була подана апеляція до Міжнародного спортивного арбітражу.