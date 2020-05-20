Визначено учасників групового етапу чемпіонату світу

Джерело - sport.ua.
Названо склади двох груп чемпіонату світу з хокею у 2021 році, який відбудеться у Білорусі і Латвії.
Про це повідомляє міжнародна федерація хокею.
Склади груп:
Група A: Білорусь, Швеція, Чехія, Швейцарія, Росія, Словаччина, Данія, Великобританія
Група B: Латвія, Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Норвегія, Італія, Казахстан.
Розклад турніру з'явиться пізніше.
Раніше IIHF скасувала проведення чемпіонату світу-2020 через пандемію коронавірусу. Турнір мав відбутися у Швейцарії, проте ця країна на найближчий час залишиться без ЧС з хокею, так як всі країни-організатори визначені до 2025 року включно.