Визначено учасників групового етапу чемпіонату світу

Турнір відбудеться у Білорусі і Латвії

Названо склади двох груп чемпіонату світу з хокею у 2021 році, який відбудеться у Білорусі і Латвії.

Про це повідомляє міжнародна федерація хокею.

Склади груп:

Група A: Білорусь, Швеція, Чехія, Швейцарія, Росія, Словаччина, Данія, Великобританія

Група B: Латвія, Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Норвегія, Італія, Казахстан.

Розклад турніру з'явиться пізніше.

Раніше IIHF скасувала проведення чемпіонату світу-2020 через пандемію коронавірусу. Турнір мав відбутися у Швейцарії, проте ця країна на найближчий час залишиться без ЧС з хокею, так як всі країни-організатори визначені до 2025 року включно.