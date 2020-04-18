Гравці Донбасу взяли участь в міні-тренуванні у Костянтинівці

Сьогодні, 18 квітня, Донбас провів ранкове міні-тренування у Костянтинівці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Донецька команда відгукнулася на запрошення мешканців будинку 53 по вулиці 6 вересня у Костянтинівці.

"Тренером з фізичної підготовки став нападник Донбаса Олег Шишлянніков. Правильну техніку виконання вправ йому допомагав демонструвати гравець команди Донбаса-2004 Валерій Раскін", - йдеться в повідомленні.

Хокеїсти показали мешканцям Костянтинівки комплекс вправ, а шанувальники спорту з балконів спостерігали за заняттями семиразових чемпіонів України.

Нагадаємо, російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин.