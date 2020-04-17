Джерело - Чемпіон.

Російський хокеїст Микола Старченко обматюкав на спортмайданчику мера Новокузнецька, який зробив йому зауваження через недотримання правил карантину, введеного через загрозу поширення коронавірусу.

Чиновник здійснював обхід по місту і зустрів на спортивному майданчику Старченка. Між ними зав'язався досить жорсткий діалог.

Старченко виступав в Молодіжній хокейній лізі за Новосибірську Сибір і Білих Ведмедів. Нині він значиться в складі чоловічої команди Новокузнецького СібГІУ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua