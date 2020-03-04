Піттсбург розгромив Оттаву, перемоги Монреаля та Бостона. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
4 березня
Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Піттсбург - Оттава 7:3 (3:1, 1:0, 3:2)
Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луїс 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Тампа - Бостон 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Вінніпег - Баффало 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Міннесота - Нашвілл 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Даллас - Едмонтон 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Чикаго - Анахайм 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
Вегас - Нью-Джерсі 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе - Торонто 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Раніше, Сан-Хосе розгромило Пітсбург.